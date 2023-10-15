В «Спартаке» объяснили, почему не создали женскую команду раньше

Елена Терехова, директор женского отделения московского «Спартака», поведала о том, почему так долго не создавалась женская команда «красно-белых».

«Почему «Спартак» так долго не собирал женскую команду? Раньше интереса у руководства «Спартака» было меньше, сейчас он появился», - приводятся слова Тереховой на страницах «Чемпионата».

Стоит отметить, что женская команда «Спартака» начнет выступать с Суперлиге со следующего года.

Мужская команда «Спартака» после 11 туров чемпионата России занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Пари НН» на своем поле.