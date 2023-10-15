Салтыков: «Мы играли друг за друга, за всю страну»

Форвард молодежной сборной России Никита Салтыков прокомментировал результат товарищеского матча против молодежной команды «Сантоса». Россияне отпраздновали победу со счетом 6:4.

«Обе команды старались играть в футбол, у нас была сумасшедшая самоотдача и желание. Играли друг за друга, за всю страну. Постоянно подсказывали друг другу, полностью отдавались игре», - сказал нападающий в эфире телеканала «Матч ТВ».

Следующий контрольный поединок сборная России проведет с молодёжной командой «Сан‑Паулу». Спарринг пройдет в понедельник, 16 октября, начало - в 16:30 по московскому времени.