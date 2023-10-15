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Губерниев оценил результаты «Локомотива» в РПЛ

15 Октября 2023 • 09:45 Комментировать

Известный комментатор Дмитрий Губериниев высказался о выступлении московского «Локомотива» в первой половине нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Очень радует, что «Локомотив», которому я прогнозировал борьбу за медали, держит свои позиции. Галактионов держит шаг, набор игроков неплохой. Борьба продолжится. И это делает чемпионат интересным», - передает слова Губерниева Metaratings.ru.

После 11 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 19 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Михаила Галактионова на домашнем стадионе примут «Динамо». Дерби пройдет 21 октября и начнется в 16:30 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Губерниев
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