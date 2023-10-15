Дуглас: «Лидерство «Краснодара» - это вызов для «Зенита»

Бразильский защитник Дуглас Сантос поделился мнением о лидерстве «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Это новая для нас ситуация, пять лет подряд «Зенит» становился чемпионом. В этом году чемпионат складывается по-другому. Это вызов для нас, который мы обязаны преодолеть», - передает слова южноамериканца Metaratings.ru.

Напомним, что после 11 туров чемпионата России «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть баллов.

В ближайшем матче подопечные Сергея Семака встретятся с «Крыльями Советов» на своем поле.