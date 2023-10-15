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Булыкин: «РФС должен ужесточить лимит на легионеров»

15 Октября 2023 • 08:17 Комментировать

Экс-футболист сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что РФС нужно ужесточить лимит на легионеров.

«РФС должен ужесточить лимит на легионеров. Нужно понять, что мы хотим от нашего футбола. И тогда либо развивать нашу молодёжь, либо иностранцев для других сборных», - приводит слова Дмитрия «Спорт день за днём».

В настоящий момент Российская премьер-лига находится на паузе из-за матчей национальных сборных. После 11 туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», на второй строчке располагаются «Крылья Советов», а топ-3 замыкает петербургский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин РФС
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