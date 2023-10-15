Хлусевич: «Я скучаю по сборной России»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич, который в настоящий момент восстанавливается после травмы, высказался о недавнем товарищеском матче сборной России против Камеруна (1:0).

«На матче сборной великолепная атмосфера. Такое представление сделали! Я скучаю по сборной. Жаль, что получил травму. А так мог бы быть на поле в игре с Камеруном», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что в понедельник, 16 октября, подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу против сборной Кении. Поединок состоится на стадионе в Турции и начнется в 19:00 по московскому времени.