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​«Матч ТВ» не покажет игры с участием «Спартака» и «Зенита» в ближайшем туре чемпионата России

15 Октября 2023 • 06:33 Комментировать

Ближайший тур чемпионата России по футболу пройдёт 21 и 22 октября. В первый игровой день состоятся четыре игры, и также четыре матча болельщики увидят во второй день. Из восьми матчей общедоступный федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет только встречи «Локомотив» Москва – «Динамо» Москва 21 октября 2023 года, начало матча в 16:30 по московскому времени, а также поединок между «Ростовом» и «Ахматом» 22 октября 2023 года, стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по мск.

«Спартак» Москва сыграет с «Пари НН» в воскресенье, 22 октября, в 14:00 по московскому времени, и в тот же день «Зенит» примет у себя дома «Крылья Советов», начало матча в 16:30 по мск. Эти игры телеканал «Матч ТВ» не покажет.

Трансляции всех матчей РПЛ вы можете найти на нашем спортивном портале в специальном разделе.


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