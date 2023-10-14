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Горшков рассказал, как узнал о вызове в сборную

14 Октября 2023 • 22:43 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
22.10 16:30

Игрок обороны самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, как узнал о вызове в национальную сборную России на текущий октябрьский сбор.

«Дома уснул, проснулся, пошел кормить малыша, раз звонок, два, скинул. Думаю: «Кто там может звонить?» Третий звонок, взял трубку, говорят: «Юрий, вас вызвали в сборную России, знаете?» Я спросонья говорю, что не знал. Не понимал спросонья и скинул. Потом телефон начал разрываться. Увидел список игроков и осознал», - вспоминает футболист для «Матч ТВ».

Напомним, 24-летний защитник в текущем сезоне провел уже 15 матчей за самарский клуб, в которых отметился двумя голами и ассистом. Что примечательно, оба мяча в его исполнении влетели в ворота «Спартака» в разгромном матче (4:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Горшков
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