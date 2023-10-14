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В «Лацио» опровергли новость об интересе к Тикнизяну

14 Октября 2023 • 22:10 Комментировать

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани и кратко высказался об информации, что римский клуб заинтересован в услугах защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Информация о том, что мы следим за Тикнизяном — неправда», - приводит слова Фабиана Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что скауты итальянской команды следили за игроком на матче между сборными Латвии и Армении.

Контракт 24-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.

В текущем сезоне Тикнизян принял участие в 15 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лацио Наир Тикнизян Анджело Фабиани
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