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​Губерниев – об Абаскале: «Спартак» берёт на вооружение путь «Рубина» со Слуцким – доверяли, а потом свалились в первый дивизион»

14 Октября 2023 • 20:46 Комментировать

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сказал несколько слов о рулевом «Спартака» Гильермо Абаскале.

По словам Губерниева, Абаскаль не держит удар, будучи эмоциональным и импульсивным. Говоря о «Спартаке», Губерниев привёл в пример Леонида Слуцкого.

«Поскольку руководство «Спартака» берёт на вооружение путь «Рубина» с Леонидом Слуцким, когда тоже доверяли, доверяли, а потом свалились в первый дивизион, тут ничего странного нет. Своя рука – владыка», - цитирует Губерниева Metaratings.

Напомним, что по итогам сезона 2021/2022 «Рубин» с Леонидом Слуцким у руля вылетел из Премьер-лиги. В ноябре 2022 года специалист был уволен.

Гильермо Абаскаль работает в «Спартаке» с июня 2022 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев Гильермо Абаскаль
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