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Директор ЖФК «Спартак» рассказала о целях команды

14 Октября 2023 • 20:19 Комментировать

Директор женского московского «Спартака» Елена Терехова рассказала о целях столичного клуба.

Напомним, что сегодня, 14 октября, пресс-служба московского «Спартака» объявила о создании женской команды «красно-белых».

Специалист отметила, что с марта этого года ведётся работа по формированию состава, и уже был подписан ряд опытных футболисток.

«Первый сезон будет адаптационным для команды, но, как и у мужской команды, цели и амбиции женского «Спартака» будут самыми высокими», - приводит слова Тереховой официальный сайт «Спартака».

«Красно-белые» начнут выступать в Суперлиге со следующего года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Елена Терехова ЖФК Спартак
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