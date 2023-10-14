Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил вектор развития клуба.

«Думаю, действительно можно сказать, что в «Динамо» последовательно делают ставку на иностранных тренеров - Шварц, Йоканович, теперь Личка. Понятно, что тому же Личке нужно время на адаптацию. Работать в «Оренбурге» - это одно, а работать в московском «Динамо» - совсем другое. Разница есть, согласны? Совершенно разные цели и задачи. Сравнивать «Оренбург» и «Динамо» - это просто смешно», - сказал Петрушин нашему корреспонденту.

«Динамо» под руководством чеха после 11 туров РПЛ делит пятое место турнирной таблицы с «Пари НН» и географическими соседями из «Спартака».