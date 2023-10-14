В «Ахмате» рассказали, когда ожидают возвращение Садулаева

В грозненском «Ахмате» рассказали, когда ожидают возвращение своего молодого таланта – полузащитника Лечи Садулаева. Сейчас футболист находится на финальном этапе реабилитации после тяжёлой травмы колена.

«Садулаев проходит заключительный этап реабилитации в Сербии. Ожидаем его на поле в середине‑конце ноября», - сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу грозненцев.

Напомним, что Садулаев выбыл из-за разрыва крестообразной связки в апреле текущего года. Тяжёлую травму молодой футболист получил в игре против столичного ЦСКА. В минувшем сезоне за «Ахмат» он оформил пять голов и три ассиста во всех турнирах.