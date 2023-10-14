Дуглас Сантос — об Алипе: Я очень рад, что он есть в команде

Защитник питерского «Зенита» Нуралы Алип высказался о своём одноклубнике Нуралы Алипе.
Бразилец считает игрока сборной Казахстана большим профессионалом, в котором есть спортивная злость, которая просто необходима не поле.
«Алип является очень важным игроком для сборной Казахстана. Приятно играть бок о бок с ним. Он большой мастер, хотя ещё достаточно молод, у него большое будущее», - приводит слова Сантоса Metaratings.ru.
23-летний футболист подписал полноценный контракт с «Зенитом», который рассчитан до 30 июня 2025 года, прошлой зимой.
В этом сезоне Алип принял участие в 15 играх, но не смог отметиться результативными действиями.
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