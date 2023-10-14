Московский «Спартак» объявил о создании женской команды, об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Отмечается, что женская команда «красно-белых» начнёт свое выступление в Суперлиге, главном чемпионате среди женских команд в России, уже со следующего сезона.

Директором ЖФК станет Елена Терехова, которая является легендарной футболисткой сборной России, четырехкратной чемпионкой России и чемпионкой США.

«Команду возглавит опытный тренер, который в своих предыдущих клубах готовил футболисток как на раннем этапе развития, так и на профессиональном уровне. Убеждены, что их совместная работа с Еленой Тереховой принесёт женскому «Спартаку» много побед во всех соревнованиях», - приводит слова генерального директора столичного Олега Малышева пресс-служба «красно-белых».