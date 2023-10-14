Пономарёв — об интересе «Лацио» к Тикнизяну: От таких предложений не отказываются

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об информации, что в услугах защитника столичного «Локомотива» Наира Тикнизяна заинтересован «Лацио».

Эксперт отметил, что если эта информация правдивая, то даже думать не надо, ведь от таких предложений не отказываются.

«А почему нет? Команда сильная, чемпионат Италии очень интересный. Кто-то может назвать причину, почему ему стоит отказать «Лацио»? - приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Контракт 24-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.