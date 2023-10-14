В «Ахмате» рассказали, когда Шелия приступит к тренировкам

В пресс-службе «Ахмата» рассказали, когда голкипер Гиогри Шелия приступит к тренировкам грозненского клуба.

Напомним, что 34-летний вратарь получил травму перед матчем десятого тура Российской премьер-лиги против московского «Динамо» (1:1).

Отмечается, что Шелия начнёт тренировки с партнёрами уже в понедельник, 16 октября.

«Он завершил курс лечения в Сербии. Ему были назначены определенные процедуры, а также работа в тренажерном зале», — приводит слова пресс-службы грозненского клуба «РИА Новости».

За 11 проведенных игр в нынешнем сезоне во всех турнирах Шелия трижды оставил свои ворота в неприкосновенности.