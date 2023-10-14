Виллиан Роша исключил возможность ухода из ЦСКА

Защитник ЦСКА Виллиан Роша решительно исключил возможность ухода из клуба в зимнее трансферное окно.

«Нет, никогда! Я очень счастлив в ЦСКА, хорошо играю и отдаю свою жизнь за этот клуб! Какой уход? Я рад быть и играть здесь», - цитирует Рошу Sport24.

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт в субботу, 21 октября. Команда Владимира Федотова будет играть против «Рубина» на выезде. Игра стартует в 14:00 по московскому времени.

После 11 туров ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» «армейцы» отстают на 10 очков.