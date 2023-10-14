Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов высказался о положении Миранчука в «Аталанте»

14 Октября 2023 • 18:44 Комментировать

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке. Россиянин слишком мало играет в текущем сезоне за бергамасков – в его активе лишь три выхода на поле во всех турнирах и ноль результативных действий в активе.

«Сейчас ситуация довольно простая — надо тренироваться хорошо, использовать свой шанс, когда выпускают на поле, и, вероятно, ждать зимнего трансферного окна, когда будут возможны переходы. Главное – не унывать», - рассуждает Шалимов для «РБ Спорт».

Напомним, что прошлый сезон Миранчук довольно неплохо провёл в середняке Серии А – «Торино». Его контракт с нынешним клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Игорь Шалимов Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Октября
19:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Быстрый гол позволил «Химкам» одолеть «Енисей»
19:52 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» рассказали, когда ожидают возвращение Садулаева
19:44 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос — об Алипе: Я очень рад, что он есть в команде
19:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Серия «Торпедо» без побед во всех турнирах достигла юбилейной цифры
19:34 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил о создании женской команды официально
19:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» вновь разочаровало болельщиков, проиграв «Кубани»
19:10 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв — об интересе «Лацио» к Тикнизяну: От таких предложений не отказываются
18:56 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» рассказали, когда Шелия приступит к тренировкам
18:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» скромно победила в матче с «Ленинградцем»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Виллиан Роша исключил возможность ухода из ЦСКА
18:44 · Россия. Премьер-лига
Шалимов высказался о положении Миранчука в «Аталанте»
18:26 · Россия. Премьер-лига
​Молодёжка России обыграла команду академии «Сантоса» с необычным счётом 6:4
18:24 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой — о Дзюбе: «Года три ещё поиграет, наверное»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос оценил выступление «Зенита» в этом сезоне 1
18:13 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий рассказал, что планирует посетить Камерун
Все новости
Рекомендуем