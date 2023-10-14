Шалимов высказался о положении Миранчука в «Аталанте»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке. Россиянин слишком мало играет в текущем сезоне за бергамасков – в его активе лишь три выхода на поле во всех турнирах и ноль результативных действий в активе.

«Сейчас ситуация довольно простая — надо тренироваться хорошо, использовать свой шанс, когда выпускают на поле, и, вероятно, ждать зимнего трансферного окна, когда будут возможны переходы. Главное – не унывать», - рассуждает Шалимов для «РБ Спорт».

Напомним, что прошлый сезон Миранчук довольно неплохо провёл в середняке Серии А – «Торино». Его контракт с нынешним клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.