​Молодёжка России обыграла команду академии «Сантоса» с необычным счётом 6:4

В субботу молодёжная сборная России провела товарищеский матч против команды академии «Сантоса». Подопечные Ивана Шабарова обыграли соперника с необычным для футбола счётом 6:4.

За российскую молодёжку забили Иван Зазвонкин, Никита Салтыков, Иван Иванов, Кирилл Никишин (дубль) и Александр Кокшаров.

Напомним, что ранее в рамках этого сбора молодёжная сборная России сыграла вничью со «СКА Бразил» (2:2), а также обыграла «Палмейрас» (3:1).

Добавим, что национальная сборная России ближайший товарищеский матч проведёт 16 октября – против Кении.