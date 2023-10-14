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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой — о Дзюбе: «Года три ещё поиграет, наверное»

14 Октября 2023 • 18:24 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о нападающем столичного «Локомотива» Артёме Дзюбе. 

Экс-игрок сборной России отметил, что форвард бережёт силы в начале сезона, ведь ему уже тяжело держать себя в тонусе на протяжении 30 туров, к тому же, по его мнению, Дзюба после половины чемпионата ещё прибавит. 

«До скольки лет Артём сможет играть? Года три еще поиграет, наверное. Два из них на высоком уровне точно сможет. РПЛ — лига пешеходов, тут скорости позволяют играть долго», - приводит слова Мостового «РБ Спорт». 

В текущем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Мостовой Артём Дзюба
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