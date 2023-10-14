Дуглас Сантос оценил выступление «Зенита» в этом сезоне

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о выступлении питерского клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Бразилец отметил, что это новая ситуация для его клуба, ведь в этом году борьба за чемпионство будет складываться иначе, но, с другой стороны, это будет вызов.

«Прибавляем, но еще пока не настолько, чтобы в момент выровнять эту разницу в очках. Стремимся, стараемся, и обязательно попробуем вернуться на то место, где привыкли быть все эти годы. Ситуация новая, тем интереснее», - приводит слова Дугласа Сантоса пресс-служба «Зенита».

Напомним, что после 11 туров «сине-бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице.