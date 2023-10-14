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Дуглас Сантос оценил выступление «Зенита» в этом сезоне

14 Октября 2023 • 18:17 Комментировать (1)

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о выступлении питерского клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Бразилец отметил, что это новая ситуация для его клуба, ведь в этом году борьба за чемпионство будет складываться иначе, но, с другой стороны, это будет вызов.

«Прибавляем, но еще пока не настолько, чтобы в момент выровнять эту разницу в очках. Стремимся, стараемся, и обязательно попробуем вернуться на то место, где привыкли быть все эти годы. Ситуация новая, тем интереснее», - приводит слова Дугласа Сантоса пресс-служба «Зенита».

Напомним, что после 11 туров «сине-бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дуглас Сантос
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Комментарии (1)
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superzina
14 Октября 2023 в 18:42
«Прибавляем, но еще пока не настолько, чтобы ...
Имея состав в 154 млн обыграть Кайрат ,чей состав оценивается в 6 млн .
Кайрат - это даже не уровень лидеров нашей Первой Лиги .
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