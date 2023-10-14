Дуглас Сантос оценил выступление «Зенита» в этом сезоне

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о выступлении питерского клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
Бразилец отметил, что это новая ситуация для его клуба, ведь в этом году борьба за чемпионство будет складываться иначе, но, с другой стороны, это будет вызов.
«Прибавляем, но еще пока не настолько, чтобы в момент выровнять эту разницу в очках. Стремимся, стараемся, и обязательно попробуем вернуться на то место, где привыкли быть все эти годы. Ситуация новая, тем интереснее», - приводит слова Дугласа Сантоса пресс-служба «Зенита».
Напомним, что после 11 туров «сине-бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице.
Имея состав в 154 млн обыграть Кайрат ,чей состав оценивается в 6 млн .
Кайрат - это даже не уровень лидеров нашей Первой Лиги .
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