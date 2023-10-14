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​«Россию никуда не пустят, им просто нужны деньги»: Масалитин – об УЕФА эксклюзив

14 Октября 2023 • 19:00 Комментировать

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о санкциях УЕФА в отношении России.

«Зачем мы продолжаем платить членские взносы в УЕФА? Нас никуда не пустят, им просто нужны деньги. Мы им деньги перечисляем, а только потом с той стороны начинают думать, допускать нас или не допускать. Зачем отсылать деньги? Зачем платить за то, чем ты не пользуешься? Сборные не играют, клубы – тоже. Значит, мы никому ничего не должны», - сказал Масалитин.

Напомним, что недавно УЕФА отменил допуск юношеских сборных России к официальным турнирам.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Валерий Масалитин
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