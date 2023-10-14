Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о санкциях УЕФА в отношении России.

«Зачем мы продолжаем платить членские взносы в УЕФА? Нас никуда не пустят, им просто нужны деньги. Мы им деньги перечисляем, а только потом с той стороны начинают думать, допускать нас или не допускать. Зачем отсылать деньги? Зачем платить за то, чем ты не пользуешься? Сборные не играют, клубы – тоже. Значит, мы никому ничего не должны», - сказал Масалитин.

Напомним, что недавно УЕФА отменил допуск юношеских сборных России к официальным турнирам.