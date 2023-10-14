Российский тренер и футбольный эксперт, бывший наставник сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал, что планирует посетить Камерун. Поездка будет носить характер рабочего визита.

«Уже довольно давно, примерно месяца три поездка обсуждается. Я сделал прививку от желтой лихорадки, камерунскую визу. Мы не в первый раз встречались с послом, поэтому ранее эту возможность уже обсуждали. Поездка рабочая, но о точных сроках пока сказать не могу», - цитирует Непомнящего сайт телеканала «Матч ТВ».

Непомнящий был главным тренером сборной Камеруна с 1988 по 1990 годы, участвовал с этой командой на чемпионате мира 1990 года, на турнире камерунцы дошли до четвертьфинала.