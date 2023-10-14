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Бышовец: «Я очень симпатизирую «Краснодару» эксклюзив

14 Октября 2023 • 18:00 Комментировать
Балтика
...
Краснодар
21.10 19:00

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «Краснодара» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

Именно «Краснодар» является лидером в таблице РПЛ после одиннадцати туров с 27 очками.

«Я очень симпатизирую «Краснодару»: у клуба есть своя школа и, что самое главное, есть своя концепция. Галицкий создал всю необходимую спортивную и околоспортивную инфраструктуру. Это достойно уважения. Конечно, мне нравится сегодняшнее комплектование команды. Я думаю, что сейчас в составе есть нужный симбиоз атаки и других линий. Кривцов хорошо взаимодействует со Сперцяном, Кордоба реализует свои моменты. В целом у «Краснодара» очень сбалансированный состав» - сказал Бышовец.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Анатолий Бышовец
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