Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «Краснодара» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

Именно «Краснодар» является лидером в таблице РПЛ после одиннадцати туров с 27 очками.

«Я очень симпатизирую «Краснодару»: у клуба есть своя школа и, что самое главное, есть своя концепция. Галицкий создал всю необходимую спортивную и околоспортивную инфраструктуру. Это достойно уважения. Конечно, мне нравится сегодняшнее комплектование команды. Я думаю, что сейчас в составе есть нужный симбиоз атаки и других линий. Кривцов хорошо взаимодействует со Сперцяном, Кордоба реализует свои моменты. В целом у «Краснодара» очень сбалансированный состав» - сказал Бышовец.