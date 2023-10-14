Александр Медведев высказался о трансферной политике «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о трансферной политике питерского клуба.

Спортивный функционер отметил, что для успешной команды необходимо на каждой позиции иметь минимум по два футболиста, которые будут сопоставимы по своим качествам, поэтому «Зенит» действует в рамках этого правила.

«Смотрят не на состав, а на результат. Давайте вернемся к этому зимой», - ответил Медведев на вопрос Sport24 о том, является ли состав команды с берегов Невы сильнейшим в РПЛ.

Напомним, что «Зенит» после 11 туров сезон-2023/24 занимает третье место в турнирной таблице.