​Коваленко учится у бразильцев в «Зените»

Полузащитник питерского «Зенита» Александр Коваленко учится у бразильских футболистов команды.

По словам Коваленко, с бразильскими игроками легко играть, учитывая их высокий уровень.

«Я беру у них какие-то элементы, оставляю себе и поднимаюсь», - слова Коваленко приводятся на страницах Metaratings.

Напомним, что в субботу «Зенит» сыграл вничью с «Кайратом» (2:2) в товарищеском матче. Теперь команда Сергея Семака будет готовиться к игре чемпионата России против «Крыльев Советов», которая пройдёт 22 октября.

Добавим, что после одиннадцати туров «Зенит» занимает третье место в Премьер-лиге.