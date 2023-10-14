Семак выделил отрицательные моменты в последней игре «Зенита»

В субботу «Зенит» сыграл вничью с «Кайратом» (2:2) в товарищеском матче. После игры рулевой питерской команды Сергей Семак назвал отрицательные моменты, которые он заметил на футбольном поле.

«Мне не нравилось, как мы играли в обороне в первом тайме. Что касается атаки, качество и контроль были не на том уровне, на котором нам бы хотелось. Во втором тайме было лучше», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в воскресенье, 22 октября, - против «Крыльев Советов» на своём поле. Игра стартует в 16:30 по московскому времени. На текущий момент «Зенит» занимает третье место в таблице.