​Семак высказался после ничьей «Зенита» с «Кайратом»

Пока чемпионат России находится на паузе, «Зенит» провёл товарищеский матч против «Кайрата». Команды сыграли вничью со счётом 2:2. После игры комментарий дал главный тренер питерской команды Сергей Семак.

По словам Семака, ему не очень понравилась игра «Зенита» в первом тайме. А вот во второй половине игры «сине-бело-голубые» действовали неплохо, считает тренер.

«Нужно забивать, а так, в принципе, думаю, что хороший матч при большом стечении публики. Хорошо поддерживали, хорошая атмосфера была, результат, думаю, никого особо не расстроил – все остались довольны и результатом, и количеством забитых мячей», - цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 22 октября – против «Крыльев Советов». В настоящий момент питерцы занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.