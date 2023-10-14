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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак рассказал, почему Коваленко в игре с «Кайратом» провёл два отрезка

14 Октября 2023 • 17:23 Комментировать

В субботу «Зенит» сыграл в Казахстане против «Кайрата». Команды не смогли выявить сильнейшего – матч завершился вничью со счётом 2:2. Полузащитник Александр Коваленко провёл на футбольном поле два отрезка. Рулевой «сине-бело-голубых» Сергей Семак дал комментарий на этот счёт.

«Понимали, что по регламенту могли сегодня сделать обратную [замену]. Уже за пять минут до конца матча увидели, что Изидор тянулся – почувствовал, видимо, заднюю [поверхность бедра], поэтому не стали рисковать и выпустили ещё на 5-7 минут Коваленко», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

На текущий момент, после одиннадцати туров чемпионата России, «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на семь баллов.

Ближайший матч РПЛ «Зенит» проведёт 22 октября – против «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Александр Коваленко
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