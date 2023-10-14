Ерохин подвёл итоги товарищеского матча против «Кайрата»

Полузащитник питерского «Зенита» Александр Ерохин высказался о прошедшем товарищеском матче против казахстанского «Кайрата», который завершился вничью со счётом 2:2.

Капитан команды с берегов Невы отметил, что, к сожалению, не получилось реализовать созданные моменты, ведь хотелось бы добиться успеха, но считает, что был проведён достойный спарринг.

«Конечно, хотелось победить. У нас ещё было время, были моменты, давили — были подходы, хотели забить третий гол, но, к сожалению, не получилось», - приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

22 октября подопечные Сергея Семака сыграют против «Крыльев Советов» в матче 12-го тура РПЛ.