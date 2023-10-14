В «Фенербахче» кратко высказались об интересе к Файзуллаеву

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки высказался об информации, что турецкий клуб заинтересован в услуха нападающего московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

Ранее Sporx сообщил, что в услугах игрока сборной Узбекистана заинтересован лично главный тренер стамбульцев Исмаил Картал, который обращался по поводу форварда к президенту клуба.

«Это совсем не так», - приводит слова Баки «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 20-летний футболист перешёл в ЦСКА из «Пахтакора» в летнее трансферное окно, заключив контракт до лета 2026 года.

За шесть игр в РПЛ Файзуллаев один раз поразил ворота соперников.