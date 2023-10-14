Нападающий московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев в зимнее трансферное окно может перейти в «Фенербахче», об этом сообщает Sporx.

По данным источника, главный тренер стамбульского клуба Исмаил Картал дал скаутам клуба указание активно следить за выступлениями вингера сборной Узбекистана.

Напомним, что 20-летний футболист пополнил ряды столичного клуба в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2026 года с опцией продления ещё на один сезон.

За ЦСКА Файзуллаев принял участие в девяти играх, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.