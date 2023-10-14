Широков оценил шансы «Краснодара» стать чемпионом РПЛ

Бывший футболист «Краснодара» Роман Широков высказался о шансах «быков» стать победителями Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне.

Специалист отметил, что после 11 туров сложно что-то говорить, но он отметил, что у команды всегда все было, кроме характера, но его нельзя приобрести в один момент.

«В том году «Краснодар» мог вести 2:0, а потом проигрывать, а в этом году они дожимают. Это хорошо дня них», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

После 11 туров подопечные Владимира Ивича располагаются на первой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 27 очков и опережая самарские «Крылья Советов» на шесть баллов.