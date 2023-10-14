​«Зенит» и «Кайрат» разошлись миром

Паузу на матчи национальных сборных «Зенит» заполнил товарищеским матчем против «Кайрата». Субботняя игра в Казахстане завершилась вничью со счётом 2:2. В составе чемпионов России последних лет голами отметились Александр Ерохин и Густаво Мантуан.

«Кайрат» - «Зенит» 2:2

Голы: Жоао Паоло, 8 – 1:0, Ерохин, 29 – 1:1, Офри, 70 – 2:1, Мантуан, 85 – 2:2.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт в воскресенье, 22 октября, - против «Крыльев Советов» на своём поле. После 11 туров питерцы занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.