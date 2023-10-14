Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «Было очевидно, что «Динамо» сходу не сможет бороться за первое место» эксклюзив

14 Октября 2023 • 16:00 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «бело-голубых» в первой трети сезона.

«Чего я ожидал от «Динамо» перед началом сезона? Честно говоря, для меня было очевидно, что «Динамо» сходу не сможет бороться за первое место. В команде должна появиться стабильность, должны быть игроки, которые могут делать разницу. Те, кто пришел летом, только вливаются в коллектив. Тот же Карраскаль, который в ЦСКА зарекомендовал себя как техничный игрок, вылетел оттуда, потому что не нашёл общий язык с тренером. Сейчас от него ждут большего. Нужно время на адаптацию в новой команде», — сказал Силкин.

После 11 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин Хорхе Карраскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Октября
16:08 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» и «Кайрат» разошлись миром
15:50 · Россия. Премьер-лига
​Божович – о судействе в России: «Очень много взяток»
15:21 · Россия. Премьер-лига
Салтыков и Кисляк попали в стартовый состав молодёжной сборной России на матч с «Сантосом»
14:31 · Россия. Премьер-лига
Бышовец оценил шансы Юрана стать главным тренером «Спартака»
13:57 · Россия. Премьер-лига
​Дюкова не могут выгнать из исполкома УЕФА
13:54 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Ахмата» Конате признался, как относится к агенту Селюку
13:35 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Запорожье, Донецк, Луганск и Херсон должны участвовать в российских соревнованиях» эксклюзив
13:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» не смог на своём поле одолеть тульский «Арсенал»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Мостовой и Коваленко — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Кайратом»
13:03 · Россия. Премьер-лига
В «Нефтчи» объяснили, почему не подписали игрока «Спартака» Классена
12:27 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Карпин много раз делал шокирующие высказывания, но ему всё сходит с рук
12:20 · Россия. Премьер-лига
Карпукас может помочь «Локомотиву» в дерби с «Динамо»
12:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Тикнизяна высказался об интересе «Лацио»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Горшков — о матче с «Зенитом»: «Крыльям Советов» любая команда по зубам»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Краснодару» очень нужен какой-то трофей»
Все новости
Рекомендуем