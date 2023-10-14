Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «бело-голубых» в первой трети сезона.

«Чего я ожидал от «Динамо» перед началом сезона? Честно говоря, для меня было очевидно, что «Динамо» сходу не сможет бороться за первое место. В команде должна появиться стабильность, должны быть игроки, которые могут делать разницу. Те, кто пришел летом, только вливаются в коллектив. Тот же Карраскаль, который в ЦСКА зарекомендовал себя как техничный игрок, вылетел оттуда, потому что не нашёл общий язык с тренером. Сейчас от него ждут большего. Нужно время на адаптацию в новой команде», — сказал Силкин.

После 11 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.