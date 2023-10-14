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​Божович – о судействе в России: «Очень много взяток»

14 Октября 2023 • 15:50 Комментировать

Известный тренер Миодраг Божович, который работал во многих российских клубах, высказался о судействе в российском футболе.

По словам Божовича, уровень судейства в России очень низок. Специалист считает, что российские арбитры иногда сознательно совершают ошибки.

«Все знают, что в России судьи за это [за специальные ошибки – прим.] получают деньги. В судейском корпусе очень много взяток, поэтому такой уровень судейства. Все знают, кто предлагает деньги», - цитирует Божовича Sport24.

Божович добавил, что необходимо проводить работу с теми людьми, которые предлагают деньги.

Стоит сказать, что судейские скандалы в российском футболе вспыхивают регулярно. Внедрение системы ВАР заметного влияния на ситуацию не оказало.  

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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович Судейство
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