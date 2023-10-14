Салтыков и Кисляк попали в стартовый состав молодёжной сборной России на матч с «Сантосом»

Сегодня, 14 октября, молодёжная сборная России проведёт товарищеский матч против молодёжной команды «Сантоса».

По решению главного тренера российской сборной Ивана Шабарова, в стартовый состав команды попали следующие футболисты: Голиков (вр), Шнапцев, Погостнов, Грибакин, Иванов, Бескибальный, Салтыков, Кисляк, Никишин, Колтаков, Зазвонкин.

Начало товарищеского матча между сборной России и бразильским «Сантосом» запланировано на 16:00 по московскому времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в прямой текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.