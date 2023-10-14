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​Дюкова не могут выгнать из исполкома УЕФА

14 Октября 2023 • 13:57 Комментировать

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков не может быть исключён из состава исполкома УЕФА. В прессе-службе УЕФА сообщили польскому порталу Sport, что решение организации о санкциях в отношении российского футбола, принятое в конце февраля 2022 года, не относится к российским чиновникам, которые работают в УЕФА.

В то же время вице-президент УЕФА Збигнев Бонек отметил, что вряд ли бы большинство членов исполкома поддержали отставку Александра Дюкова.

«За отстранение должны проголосовать две трети исполкома. Не думаю, что большинство поддержало бы такую петицию», - сказал Бонек.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Дюков УЕФА Збигнев Бонек
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