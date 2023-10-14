Форвард «Ахмата» Конате признался, как относится к агенту Селюку

Центрфорвард грозненского «Ахмата» Мохамед Конате рассказал, как относится к своему агенту Дмитрию Селюку. Стороны сотрудничают с 2016 года.

«Селюк для меня как папа. Он взял меня в свое агентство в 2016 году, и с тех пор переживает за меня в каждой игре. Мы много общаемся, я его уважаю. Дмитрий занимает много места в моем сердце», - приводит слова нападающего «Матч ТВ».

25-летний африканец выступает за грозненский коллектив с лета 2021 года. Контракт Мохамеда с «Ахматом» рассчитан до конца июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Конате провел 11 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча.