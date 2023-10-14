Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» надеется на скорое включение новых российских регионов в соревнования под эгидой РФС.

«Недавно рядом прилетел БПЛА, пострадали люди. Как я буду на поле встречаться с людьми, которые его запустили? Кроме злости к ним на сегодняшний момент у меня ничего нет. Мы должны делать всё своё и научиться самоуважению. Крым стал играть под эгидой РФС - уже неплохо. Запорожье, Донецк, Луганск и Херсон должны участвовать в российских соревнованиях. А у нас на бумаге числятся, а на деле почти ничего не происходит», - сказал Масалитин.

Масалитин: «Надо создать свою футбольную ассоциацию со странами БРИКС»