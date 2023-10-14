Мостовой и Коваленко — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Кайратом»

Сегодня, 14 октября, «Зенит» на выезде проведёт товарищеский матч с казахстанским «Кайратом».

По решению главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака, с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Васютин (вр), Караваев, Чистяков, Ренан, Круговой, Сутормин, Коваленко, Ерохин, Ду Кейрос, Мостовой, Изидор.

Контрольный поединок между «Кайратом» и «Зенитом» должен будет стартовать в 14:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Ранее бывший футболист «Зенита» и «Кайрата» Андрей Аршавин заявил, что команды не покинут поле без голов.