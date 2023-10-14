В «Нефтчи» объяснили, почему не подписали игрока «Спартака» Классена

Пресс-служба «Нефтчи» отреагировала на информацию о потенциальном трансфере защитника московского «Спартака» Леона Классена.

«Клуб действительно интересовался игроком. Когда Классен дал согласие, то «Нефтчи» уже определился с выбором в пользу другого игрока. По этой причине сделка не состоялась», - приводятся слова представителей клуба на страницах «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Классен провел всего одну встречу и отметился голевой передачей.

Трудовое соглашение 23-летнего игрока с «красно-белыми» рассчитано до конца июня 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 500 тысяч евро.