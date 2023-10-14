Мостовой: Карпин много раз делал шокирующие высказывания, но ему всё сходит с рук

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о совмещении Валерия Карпина, который занимает пост главного тренера «Ростова» и сборной России.

«Это неприемлемо. Такого нигде нет, это неправильно. Карпин сколько раз делал такие высказывания, от которых все были в шоке, но он все равно продолжает работать в сборной. Ему все сходит с рук», — заявил Мостовой порталу «РБ Спорт».

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года, а «Ростов» — с марта 2022 года.

12 октября национальная команда одержала победу над Камеруном со счетом 1:0. Отметим, что контрольная встреча прошла в Москве на домашнем стадионе «Динамо».

Следующий товарищеский матч сборная России проведет уже 16 октября, соперником станет Кения. Игра пройдет в Турции.