Карпукас может помочь «Локомотиву» в дерби с «Динамо»

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы хавбека столичного «Локомотива» Артёма Карпукаса, поведал о восстановлении игрока после повреждения.

«Восстановление идет по плану. Надеемся, что Артем примет участие в матче с «Динамо», - приводит слова представителя игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, что из-за повреждения полузащитник не поехал на октябрьский тренировочный сбор национальной команды России.

Ближайший матч железнодорожники» проведут против столичного «Динамо» на стадионе «РЖД Арена». Встреча в рамках 12-го тура РПЛ состоится 21 октября.