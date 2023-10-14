Агент Тикнизяна высказался об интересе «Лацио»

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, отреагировал на интерес к своему клиенту со стороны римского «Лацио».

«Многие скауты присутствуют на матчах сборной Армении. Что касается Наира, как будет более конкретная информация, так и поговорим на эту тему», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что скауты европейских клубов посетили матч отбора чемпионата Европы – 2024 между сборными Армении и Латвии (0:2).

В текущем розыгрыше чемпионата России Тикнизян провел десять матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и голевой передачей.