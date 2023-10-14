Горшков — о матче с «Зенитом»: «Крыльям Советов» любая команда по зубам»

Крайний защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о предстоящем матче против санкт-петербургского «Зенита».

«Любая команда по зубам, в конкретном матче может произойти что угодно. Конечно, мы будем играть на победу и никого не бояться. Тем более, что с «Зенитом» у нас были уже удачные матчи», — приводит слова Горшкова «Матч ТВ».

После 11 туров «Крылья Советов» занимают вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая идущий на третьей позиции «Зенит» на один балл.

Матч «Зенит» - «Крылья Советов» состоится 22 октября. Начало игры 12-го тура РПЛ запланировано на 16:30 по московскому времени.