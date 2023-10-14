Широков: «Краснодару» очень нужен какой-то трофей»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и московского ЦСКА Роман Широков поделился мнением о выступлении «Краснодара» в нынешнем сезоне.

«Краснодар» пользуется ситуацией. Есть у них фарт, отлично! Ну и работа на тренировках, без этого никуда. «Краснодару» очень нужен какой-то трофей. Они давно его заслужили», - передает слова Широкова «Чемпионат».

По итогам 11 туров Российской премьер-лиги краснодарский клуб набрал 27 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Владимира Ивича проведут против калининградской «Балтики» в субботу, 21 октября.