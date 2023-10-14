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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков оценил работу Ивича в «Краснодаре»

14 Октября 2023 • 11:47 Комментировать

Бывший футболист сборной России и ряда клубов РПЛ Роман Широков отреагировал на признание наставника «Краснодара» Владимира Ивича лучшим тренером сентября.

«Ивич заслуженно стал тренером месяца. Человек на первом месте идёт. Не знаю, что он поменял в «Краснодаре», что команда показывает такие результаты. Визуально практически ничего не поменял», - рассказал Широков в интервью «Чемпионату».

Стоит отметить, что сербский специалист выиграл награду второй раз подряд.

После 11 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 27 баллов и располагается на первом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Роман Широков Владимир Ивич
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