Камоцци: «Спартаку» нужен другой тренер»

Функционер Франко Камоцци, который ранее являлся советником бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение о нынешнем наставнике «красно-белых» Гильермо Абаскале.

«Спартаку» нужен другой тренер. Надеюсь, придет человек, который понимает, что значит руководить таким большим клубом, как «Спартак». Это не для всех», - передает слова Камоцци «РИА Новости Спорт».

Контракт испанского тренера с московским клубом рассчитан до середины 2025 года.

В последнем матче «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА со счетом 2:2. После 11 туров чемпионата России «народная команда» набрала 17 баллов и располагается на восьмой позиции в таблице.